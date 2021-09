L’anniversario

Il 2 settembre 1937 muore Pierre de Coubertin ( barone parigino di antiche origini italiane. A 31 anni diviene il primo Segretario del Comitato Olimpico Internazionale. 2 anni dopo riesce ad organizzare ad Atene le prime Olimpiadi postelleniche. Grande fautore della lealtà sportiva e della funzione pedagogica dello sport, a cui dedica tutta la vita. Quando muore viene seppellito in Svizzera ma il suo cuore, come lui aveva dettato nelle sue ultime volontà, viene espiantato, imbalsamato e sigillato in una stele a Olimpia, in Grecia).