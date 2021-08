L’anniversario

74 anni oggi per Luca Cordero di Montezemolo (ullallah: tutto, ha avuto ed è stato davvero tutto! A 27 anni assistente di Enzo Ferrari, a 30 capo delle P.R. Fiat, a 34 amministratore delegato de La Stampa, a 37 Romiti lo caccia perché, diceva: “Vende appuntamenti con l’Avvocato ”. L’anno dopo, ‘perdonato’, viene nominato AD di Cinzano, sempre gruppo Fiat. A 38 anni direttore per Azzurra nel’America’s Cup, poi plenipotenziario dei Mondiali di calcio ‘90. Poi, poi, poi: presiede Juventus, Confindustria, Fiat, FIEG, Maserati, Ferrari, Alitalia, Italo… basta, sto finendo l’inchiostro. Anche sul fronte privato non si è affatto trattato male, a cominciare dalla spettacolare Edwige Fenech. Le malelingue, ma numerosissime, confrontando le tante fotografie giovanili dei due – davvero somigliantissime- dicono che sia il figlio di Gianni Agnelli. Boh? Se dallo spagnolo traduci ‘cordero’ in italiano vien fuori ‘agnello’. Evviva e auguri!).