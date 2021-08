L’anniversario

47 anni fa muore Junio Valerio Borghese (sommergibilista, medaglia d’oro, comandante della X Flottiglia MAS. Vìola, con i suoi incursori su siluri a lenta corsa – detti ‘maiali’ – i porti di Malta, Suda e Gibilterra. Dopo l’8 settembre continua a combattere per la RSI, in totale autonomia. I suoi maró, tutti volontari, lo considerano un dio: lui mangia con loro, è carismatico, gli ufficiali son considerati come la truppa semplice. Dopo la guerra diventa Presidente del MSI. Troppo moderato: ne esce nel 1953. Nel 1970 viene accusato di aver tentato un colpo di Stato. Fugge in Portogallo, muore nel 1974. Celebre il saluto coi suoi soldati: “Decima Comandante! Decima marinai!”).