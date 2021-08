L’anniversario

Oggi farebbe 95 anni Fidel Castro. Ma è morto 5 anni fa. Affamò per mezzo secolo il popolo cubano. Assassinò gli oppositori. Proclamò il comunismo. Si dice che abbia tradito il sodale ma concorrente Che Guevara. La sua prima misura fu di abolire la povertà – ci ricorda qualcosa? – e la prostituzione. Con il crollo totale del turismo sessuale, ripristinò con una piroetta il libero mercimonio del corpo femminile e maschile. Invece la povertà la eliminò per se stesso divenendo ricco come un satrapo, appropriandosi di tutti gli alberghi e di tutta l’economia nazionalizzata. Molti illusi o perversi postmarxisti ancor oggi lo considerano un esempio perché, protetto dai sovietici e dall’imbecillità occidentale, è riuscito a fare di un’isoletta tropicale una roccaforte sopravvissuta al crollo del comunismo. Senza neanche avere la bomba atomica come l’altro idolo (pure di Razzi e Salvini, che qualche anno fa lo riverivano): il nord-coreano Kim Jong Un.