Auguri per i 57 anni a Giuseppi (così lo battezzó Trump) Conte (autoproclamatosi Avvocato del popolo, un curriculum controverso – l’università di New York, quella di Malta e la Sorbona di Parigi dichiararono di non sapere chi fosse – ma grande equilibrista politico, da Grillo a Salvini a Zingaretti. Durante i suoi 2 governi i 5 Stelle tracollano nei sondaggi e perdono il 30% dei parlamentari. Ora peró, con lui a capo del partito, si aspetta il gran rilancio).