Compirebbe 214 anni Antonio Meucci. (Inventa vernici, bevande frizzanti, condimenti per paste e riso. Poi infila un tubo acustico nel muro di un teatro, ed ecco il telefono. Vive tra Firenze, l’Avana e New York, è amico di Giuseppe Garibaldi e per vivere apre una fabbrica di candele. Con il suo brevetto si fanno ancora oggi).