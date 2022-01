Compie 48 anni Kate Moss. (Donna bambina, modella controversa e chiacchierata, idolatrata e criticata come ogni mito, negli anni ’90 scatena le ire di chi vedeva in lei una minaccia per le milioni di adolescenti a rischio anoressia. Innumerevoli i flirt (tra cui quello con Johhny Depp). E gli scandali, Nel 2005, le foto di Kate che sniffa cocaina fanno il giro del mondo. Modella imperfetta. Ma sempre bellissima).