Compie 78 anni Massimiliano Fuksas, designer e archistar. (Ha realizzato più di 400 edifici nel mondo, ma l’unico progetto che lui stesso definì uno “scempio” è il grattacielo della Regione Piemonte ancora non realizzato dopo 11 anni e finito due volte in tribunale. Chiamato come teste a processo, Fuksas definì “ciarlatani” i funzionari che hanno riempito di cemento la sua torre di acciaio e vetro).