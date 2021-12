Compie 93 anni Piero Angela (Giornalista, scrittore, conduttore, divulgatore in Tv. A chi gli chiede se creda in Dio risponde: “La mia fede è la scienza, contro l’oscurantismo”. Grande pianista, protagonista da giovane nei locali Jazz come Peter Angela, a 92 anni ha rivelato: “Farò il mio primo disco”. Una mente aperta che apre le menti altrui).

(per la foto, fonte: RAI – canale YouTube)