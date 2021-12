Compirebbe 90 anni Miranda Orfei, meglio nota come Moira. (Artista, attrice. Eccentrica, dal look inconfondibile, con il suo trucco da bambolina e il neo accentuato sopra il labbro, è stata l’incontrastata regina del circo in Italia. Domatrice di elefanti sul lavoro, di pubblico sullo schermo, e di uomini nella vita, resta una indimenticata icona kitsch).