21 novembre 1694, Parigi: nasce Voltaire, nome vero: Jean-Marie Arouet. (Irrequieto sin da ragazzino: dà del cornuto al padre, dichiarandosi figlio illegittimo, poi finisce per un po’ alla Bastiglia per le sue idee poco gradite ai monarchi. Un gigante della cultura europea. Scrisse: “Non condivido ciò che dici, ma sarei disposto a dare la vita affinché tu possa dirlo”. Tutti citano questa massima, quasi fosse la Bibbia. Io non ne conosco manco uno che la metterebbe in pratica).