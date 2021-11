No auguri per i 61 a Raffaele Schettino (Comandava Costa Concordia. 4.229 persone a bordo. Si incaglia 9 anni fa al Giglio. 32 passeggeri morti. Tragica manovra sbagliata. Può succedere, purtroppo. Ma quel che proprio non va è l’onta mondiale che ha provocato all’Italia, abbandonando la nave per primo. 16 anni di carcere. Rifletterà sui valori di dovere, dignità, onore?).