L’anima nera di Vito Moscato

Chi è Vito Moscato?

“Nessuno”.

Finta umiltà?

“No no, non sono assolutamente umile, è che non sono né un rapper né un trapper tanto meno un influencer, seppure ho tanti followers credo ancora che le emozioni siano l’unica cosa che abbiamo nella vita e da quelle parte tutto. Nei miei profili infatti non troverà mai foto fatte da fotografi per esaltare cose che non ci sono ma parti di vita reale insieme ai lavori e progetti in corso quindi la realtà senza recitare nulla. Mi piacerebbe riuscire a trasmetterlo per cui se dovessi definirmi direi un cantautore fuori contesto. Inspirato dal pop inglese e amante ancora dei vari Battisti, Baglioni e via dicendo”.

Presto uscirà ‘Anima nera’: perché Francesca Cipriani?

“Beh, innanzitutto colgo l’occasione di ringraziarla, certamente la sua presenza nel videoclip ufficiale della canzone mi rende fiero. Poi la Francesca nazionale è l’espressione più vicina alla spontaneità della vita. Riesce ad essere vera così com’è. Francesca non passa inosservata ma riesce a esprimere comunque purezza, gioia”.

Di cosa parla ‘Anima nera’?

“La prima frase dice: Che ne so della bellezza? Se dovessi disegnarla dipingerei te disegnerei poi te… Sono le emozioni che vivono dentro di noi, quel bambino interiore che non ascoltiamo quasi mai, noi abbiamo tratti profondissimi di dolcezza e tratti marcati di cattiveria peccaminosi, istintivi. Viviamo questo dualismo costantemente, la vita spesso è uno show, il bello è esserne protagonisti”.

So che il video è molto strutturato…

“Sì, il video è complesso, si può parlare di un mini film che racconta delle storie con ogni personaggio al posto giusto vedrete Francesca Cipriani in una veste nuova che le si addice. Tra l’altro è bravissima a recitare”.

E i suoi progetti musicali?

“Avevo un contratto importante anni fa, poi mi sono dedicato al lavoro lasciando tutto fermo, ora usciranno diversi brani e spero di sorprendere tutti rimanendo me stesso. Il mio sogno è che tutti cantino le mie canzoni. Non mi interessa né il successo né la gloria, ho già tutto dalla vita e sono già abbastanza egocentrico, direi che potete chiederlo a tutti quelli che mi conoscono. Per cui invito tutti a seguire il mio profilo Instagram VITOMOSCATO_ ed il mio canale Youtube VITOMOSCATO ed ovviamente quello di Francesca Cipriani che tanto è già noto. Il video uscirà su Youtube, poi la canzone sarà trasmessa nelle radio. Oltre al videoclip, usciranno diverse altre sorprese e mi auguro di lasciare senza parole qualcuno. La musica è vita, le emozioni sono musica perché sono vibrazioni #VM”.