L’angoscia nella foresta del serial killer per la «Twin Peaks svedese» di Will Dean

Il thriller nordico non smette mai di produrre o di sorprendere, anche quando si affida ad autori “d’importazione”. Will Dean, difatti, è nato in Inghilterra e lavorava nella finanza della City prima di trasferirsi in Svezia, con la famiglia, a scrivere in una casa di legno che ha costruito lui stesso. Un viaggio che fa compiere anche alla sua protagonista, Tuva Moodyson, giornalista che ha lasciato Londra per tornare in Svezia vicino alla madre malata.

“La caccia” (Marsilio, 18 euro, tradizione di Valeria Raimoni) ci porta in una cittadina tra le foreste del Varmland, piccola comunità che vive di una cartiera e una fabbrica di liquirizia, ma più che altro vive per la caccia, nel senso che andare a caccia è tradizione e al tempo stesso orgoglio macho, ma è anche operazione di sopravvivenza della foresta stessa. Ci sono due poliziotti e un giornale locale, un potente rispettato e tipi strani paurosi, uno scrittore inquietante e un mistero. Tanti anni prima, infatti, questo luogo è stato teatro delle imprese di un serial killer mai catturato e che chiamano Medusa. Adesso, un uomo viene trovato ucciso con un colpo di fucile al petto, allo stesso modo, e con gli occhi cavati. Tuva, da cronista, diventa una sorta di investigatrice. Perché lei è diversa dagli altri, non solo per come vede le cose (è la cittadina, quella che scrive, quella che non capisce e non ha radici) ma soprattutto per come le sente o non le sente: Tuva, infatti, è sorda.

Nella sua “Twin Peaks svedese”, fra troll, alci e club segreti, Will Dean ci porta in una trama intricata in cui non bisogna dimenticare la prima impressione ma neppure pensare a chi è buono e chi cattivo. La sua bravura è nell’angoscia che fa nascere nel lettore con la paura di Tuva nella foresta, preda senza saperlo. In una storia così costellata di fucili, Will lascia dietro però anche qualche «pistola di Cechov»: poco male, magari certe cose verranno chiarite quando Tuva Moodyson diverrà protagonista di una serie televisiva come già annunciato.

LA CACCIA

Autore: Will Dean

Editore: Marsilio

Genere: Thriller

Prezzo: 18 euro