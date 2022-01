L’allarme di Federalberghi Torino: “Hotel vuoti, servono sostegni”

Alberghi vuoti a Torino. Per gennaio e febbraio, secondo le stime, i tassi di occupazione potrebbero non superare il 10%, come lo scorso anno. E la situazione non è migliore nelle vicine montagne, vista l’assenza di turisti stranieri. Alcune strutture, soprattutto in città, vanno verso la chiusura temporanea per contenere le perdite e Federalberghi Torino lancia l’allarme: “Si rischia di vivere un effetto lockdown anche in assenza di misure restrittive da parte del Governo”.

Se le previsioni di Federalberghi Torino dovessero essere confermate dai consuntivi il rischio sarebbe quello di avere un primo trimestre 2022 uguale, se non addirittura peggiore, a quello dello scorso anno. L’Associazione di categoria torna quindi a chiedere aiuti e sostegni per il comparto – proroga della cassa integrazione covid e della moratoria dei mutui/finanziamenti; credito imposta affitti e annullamento IMU; sgravi tributi locali come TARI e COSAP – in modo da garantire, ancora una volta, la sopravvivenza delle imprese e traghettare il settore verso una vera ripartenza.

“Dopo due anni di lavoro a intermittenza gli imprenditori iniziano a essere stanchi e sfiduciati, anche i più ottimisti hanno ormai perso le speranze in una ripartenza definitiva in tempi brevi, quest’anno i dati ci dicono nuovamente che potremmo essere costretti a fare i conti con un ulteriore calo del fatturato e di fatto siamo in una sorta di lockdown percepito pure in assenza di decisioni governative in tal senso – dichiara Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino – non possiamo continuare così, nessun imprenditore può reggere i costi e le spese di un anno, che tra l’altro aumentano si veda il caro bollette, facendo unicamente affidamento sui fatturati di 3-4 mesi. Chiediamo allo Stato e agli Enti Locali di intervenire il prima possibile prevedendo concrete misure di sostegno e sgravi fiscali per alleggerire la pressione sulle aziende e garantire così la tenuta di un settore economico che vale 13 punti del PIL e dà lavoro a centinaia di migliaia di persone”.