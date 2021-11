L’allarme dei sindacati: “Carcere di Torino sovraffollato e in condizioni penose”

Un sopralluogo urgente nel carcere di Torino. E’ quanto chiedono i sindacati Sappe, Osapp, Uilpa P. P., Sinappe, Fsa Cnpp e Cgil “alla luce delle penosi condizioni di alcuni locali dell’istituto penitenziario”.

“Chiediamo la verifica di tutti i locali – nessuno escluso – al fine di certificarne la loro igiene e la loro idoneità a tutela della salute di tutti – si legge in una nota -. La richiesta è motivata anche in considerazione dell’elevato sovraffollamento, circa il 35% in più rispetto all’attuale capienza”,

“Per quanto ci viene riferito sembrerebbe che in molti locali ci siano cavi penzolanti, copiose infiltrazioni, muffa in ogni dove e altro ancora – aggiungono -. Confidiamo dunque in un urgentissimo intervento poiché potrebbe essere messa a serio rischio la salute e l’incolumità fisica sia del personale che della popolazione detenuta”.