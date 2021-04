L’affondo di lady Dybala: “A Torino non c’è molto da fare”

Prima la toppa rivelatasi peggiore del buco – “Festino? Macché. Cene di questo genere le organizziamo ogni settimana” – poi la nuova caduta di stile: “A Torino non c’è molto da fare”. Sembra abbonata alle gaffe Oriana Sabatini, l’avvenente compagna di Paulo Dybala.

Intervistata da Gente, una testata molto famosa in Argentina, la cantante e showgirl (che voci di gossip vorrebbero in crisi con la Joya) ha confidato di annoiarsi molto all’ombra della Mole. “Il fatto è che a Torino non c’è molto da fare”, ha aggiunto.

“Non appena Paulo ha dei giorni liberi, andiamo da qualche parte, perché anche lui vuole fare molte cose. Anche se il programma migliore, almeno per me che non amo uscire così tanto, è Netflix con il delivery in camera. Di solito prendo lezioni di boxe, cucino, leggo molto, mi godo la solitudine in giro, mi siedo al pianoforte e compongo un po’”.

Per qualcuno, le ‘lamentele’ di Oriana potrebbero essere un indizio di un possibile divorzio di Dybala dalla Juventus. Sulle tracce della Joya ci sono il Psg e diverse squadre di Premier e chissà se le future destinazioni riceveranno l’approvazione di Oriana: avrà da ridire anche su Parigi o Londra?