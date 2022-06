Lady Tata scarica il rapper. Pensa ancora a Gigi: lui no…

Ci hanno provato e ci hanno pure riprovato ma forse adesso è arrivato il momento di scrivere la parola fine sulla storia tra Anna Tatangelo e Livio Cori. Niente scene da un matrimonio, prendendo spunto dal programma che ha condotto la cantante di Sora e che tornerà il prossimo autunno, e niente più vita in comune con il collega napoletano.

A svelare l’ennesima svolta è il portale specializzato The Pipol Gossip che spiega di aver ricevuto conferme da persone vicine ad Anna. «Dopo sei mesi di alti e bassi – si legge – e dopo aver annunciato sui social la loro unione, dopo aver cancellato dai social ogni traccia della loro love story, Pipol annuncia che è ufficialmente finita la storia tra la cantante e il rapper napoletano Livio Cori. Anna, dopo aver passato gli ultimi due mesi di tira e molla, ha scelto di stoppare la relazione».

Fin qui, un destino comune a molte coppie. Ma quello che fa discutere è la presunta motivazione. Perché a rompere definitivamente sarebbe stata Lady Tata, resasi conto che il suo cuore continua a battere per l’ex compagno più famoso, Gigi D’Alessio. E così, nonostante la forza dei sentimenti che Livio provava e prova ancora per lei, non ci sarà futuro.

In effetti negli ultimi tre mesi la storia è stata molto travagliata, anche se a metà maggio c’era stato un riavvicinamento. Anna e Livio si erano rivisti a Napoli per una luna di miele anticipata, un finale che lui sperava da tempo. E secondo Chi i patti sarebbero stati chiari: ai suoi sogni di gloria in tv lui deve anteporre la fidanzata.

Non sappiamo se sia stato così o meno, ma sappiamo che venerdì scorso in occasione del grande concerto a Napoli (e in diretta su Rai 1) per i suoi primi 30 anni di carriera Gigi D’Alessio non ha invitato la sua ex e non l’ha mai menzionata sul palco. Un modo per chiudere una lunga pagina della sua vita, soprattutto perché adesso c’è Denise Esposito che da qualche mese è anche mamma del suo quinto figlio, Francesco. Con buona pace della Tatangelo che si rassegnerà.