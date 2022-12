Lady Tata pronta a una svolta! C’è un “cavaliere” fantasma

Gli ultimi mesi sono stati complicati per Anna Tatangelo, colpita da due gravissimi lutti: prima la morte dell’amatissima mamma, poi anche quella del nonno. Nonostante tutto però non ha perso il contatto e l’affetto del suo pubblico. E ora che si avvicina Natale è pronta per una svolta. A suggerirla è il settimanale Diva e Donna che parla di una svolta sentimentale clamorosa e inattesa, una ventata di aria fresca nella sua vita privata. «Anna Tatangelo in questo periodo – si legge – è particolarmente radiosa. C’è chi dice che frequenti un nuovo cavaliere per cui nutre una forte simpatia…». Nessun nome, nessuna immagine perché almeno per il momento Lady Tata è stata attenta a coprire eventuali tracce. Sembra però in fondo quasi una risposta all’ultima intervista di Gigi D’Alessio al Corriere della Sera che aveva ha parlato di Anna, della famiglia allargata e si era capito che il primo argomento lo fa ancora soffrire, il secondo no. «Comunque abbiamo un figlio insieme. Le storie cominciano e finiscono, oggi sono felice, lo auguro anche a lei. Non provo amarezza, è così che va la vita. Il primo l’ho avuto a 19, il quinto a 54, un’e m oz i o n e straordinaria, spero di avere tutto il tempo di vederlo crescere. Ogni figlio è diverso, ma stanno tutti qui, nello stesso cuore», aveva detto. Lui forse sposerà Denise Esposito, nuova compagna ormai da tempo e anche mamma del suo quinto figlio, Francesco. Anna invece ha chiuso da qualche mese la storia con Livio Cori, un amore che non ha avuto un lieto fine. Nessun terzo incomodo tra loro, come aveva spiegato la rivista Chi, ma differenti visioni che li avevano già portati a prendere una pausa la scorsa primavera. Allora la rottura (presunta) tra Anna e Livio aveva fatto molto rumore: secondo Oggi il cantante napoletano all’epoca si sarebbe anche lamentato per una storia che non sopportava più. E citando lo staff di Cori spiegava come il nome di Lady Tata fosse pesante perché Livio ha una carriera ancora tutta da costruire. Incidente chiuso in fretta e avevano ricominciato. Poi Diva e Donna, li aveva sorpresi a scambiarsi baci e abbracci sotto il sole di una giornata rovente. Ma era il canto del cigno.