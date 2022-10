Ladri scatenati nei condomini: nel mirino box auto e cantine

Non si fermano i furti nei box auto e nelle cantine dei palazzi. Ad essere presi di mira nei giorni scorsi sono stati alcuni appartamenti popolari in zona Aurora, tra via Como e corso Novara. I balordi hanno approfittato di un cancello aperto (in quanto rotto) da giorni per entrare di notte nel comprensorio e scendere nei garage, dove si accede facilmente ad alcuni scantinati. Brutta la sorpresa al mattino seguente: con porte divelte, alcune spaccate, e locali messi a soqquadro. Una decina sono state le cantine prese di mira. Tra scatoloni buttati alla rinfusa, armadietti aperti, oggetti sparsi e tanti danni, soprattutto alle serrature.

«Guardate come stiamo vivendo – denuncia Pasquale, il residente autore della segnalazione -. Di notte può entrare chi vuole, nei palazzi c’è molta preoccupazione». Tanto che qualche condomino ha pensato bene di risolvere la situazione con un lucchetto e una catena di fortuna, per arginare il problema per qualche giorno. «Oltre ai furti – continua Pasquale -, bisogna anche fare i conti con le auto abbandonate nella rimessa. Sono mesi che le segnaliamo, sono diventate delle autentiche discariche».

Un problema è noto ad Atc che si è già attivata per risolverlo. Per il cancello è stato ordinato un intervento di riparazione ad un’impresa specializzata che interverrà nei prossimi giorni. Per quanto riguarda le auto abbandonate nei mesi scorsi sono state effettuate verifiche e segnalazioni all’ufficio competente della polizia municipale. «Ovviamente non sempre la rimozione è possibile – spiegano da corso Dante -, ed occorre un iter di verifica per accertare che non si tratti ad esempio di un veicolo sotto sequestro. Verrà fatto un sopralluogo a breve per fare il punto della situazione».