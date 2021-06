Ladri in villa a Rivoli, gioielliere ferito da colpo di pistola. Un arresto, l’altro malvivente è ancora in fuga [VIDEO]

Intorno alle 23 di ieri a Rivoli due malfattori travisati e armati di pistola si sono introdotti a scopo di rapina all’interno della villetta di un gioielliere. Ne è nata una colluttazione con il proprietario e in questo frangente uno dei due rapinatori ha esploso un colpo che ha centrato la vittima agli arti inferiori. Gli aggressori a quel punto si sono dati alla fuga dopo aver velocemente trafugato quello che potevano.

Una gazzella dei carabinieri di Rivoli, prontamente accorsa sul luogo, è riuscita a bloccarne uno, a rinvenire la pistola lanciata nel giardino e a recuperare gran parte della refurtiva: un Iphone 12, un orologio di lusso e denaro contante in via di quantificazione. Il rapinatore catturato dagli uomini dell’Arma, privo di documenti, è stato poi identificato: è un cittadino di nazionalità romena, 50 enne.

Il gioielliere è stato trasportato presso il Cto di Torino in discrete condizioni e non in pericolo di vita. Ancora in corso il sopralluogo e la visione di telecamere della zona, nonché le ricerche del complice che sembrerebbe essere fuggito a piedi, ma sulle cui tracce ci sono i carabinieri.