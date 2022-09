L’addio fra musica e palloncini dopo la morte in monopattino

Quando è uscita la bara, è partita una canzone dei Kansas, storico gruppo rock americano: “Carry on Wayward Son”. Poi gli amici hanno fatto volare in cielo un mazzo di palloncini bianchi, prima di stringersi al papà, ai fratelli e alla compagna di Claudio Casu, morto a 25 anni mentre andava al lavoro in monopattino.

Il funerale si è tenuto ieri nella chiesa di San Giovanni Bosco, a due passi dall’appartamento dove il 25enne viveva con la compagna Federica D’abbene. È passata una settimana esatta dall’incidente in cui Casu ha perso la vita, travolto dalla Jeep di Daniel Hernandez Jimenez, un 29enne che guidava con un tasso alcolemico tre volte oltre il consentito e stava superando un’altra vettura. E si è fermato solo 500 metri dopo il punto dell’incidente. Il giovane ha chiesto scusa attraverso una lettera e al momento risulta ancora agli arresti domiciliari per omicidio stradale e omissione di soccorso.

«Purtroppo le strade sembrano essere diventate campi di battaglia – riflette durante l’omelia don Gianni Carrù – Ogni giorno scorre sangue di vite umane e leggiamo sui giornali di tante famiglie che piombano nel mistero buio che fa sgorgare lacrime amare. Succede anche questa volta e tutti ci chiediamo, balbettando, perchè? Chiediamo al Signore che sia lui a dare senso e conforto a questa morte». La mamma della compagna, Federica, ha poi letto una lettera a nome della figlia: «Ciao vita mia, avrei voluto scriverti per il nostro matrimonio o per l’arrivo di un figlio. Invece è tutto in frantumi. Dicevi che non mi avresti mai abbandonato, non l’hai mai fatto e so che non lo farai. Continua ad abbracciarmi da lassù». Casu è stato poi sepolto al cimitero di Rivoli, vicino alla tomba della mamma.