L’acqua del Po per irrigare i campi senza autorizzazione: sanzionata azienda agricola [FOTO e VIDEO]

Prendevano l’acqua senza autorizzazione e la utilizzavano per irrigare i loro campi. I carabinieri forestali del gruppo di Torino, a seguito di una segnalazione, hanno individuato nel territorio del comune di San Raffaele Cimena un cospicuo prelievo di acqua del fiume Po da parte di un’azienda agricola in assenza di titolo autorizzativo.

L’acqua, circa 200 litri al secondo, prelevata attraverso un sistema di derivazione, da giorni veniva convogliata in un vicino canale mediante una motopompa azionata da un trattore e poi utilizzata per irrigare centinaia di ettari di terreni agricoli coltivati.Si è stimato che in tale periodo siano stati prelevati oltre 72mila metri cubi di acqua, aggravando la già compromessa situazione di scarsità idrica del fiume Po.

Nei confronti della società agricola sono state elevate sanzioni amministrative per un importo che va dai tremila ai trentamila euro per derivazione e utilizzo di acque pubbliche superficiali in assenza di autorizzazione.