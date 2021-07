L’abito non fa il mona

Mi ha sempre dato fastidio il classico “arbiter elegantiarum”, quello che adesso si chiama influencer e detta legge su tutte le scelte, non solo più su quelle estetiche. Mi deprime vedere quanta gente gli dà retta (i followers, che si contano a milioni…). Mi irrita trovare ogni tanto in rete le sue istruzioni ‘spiritose’ su come dovrei vestirmi. Tipo “il rosa con l’azzurro solo se vai alla sagra del confetto – il borsello solo se sei postino – la camicia a maniche corte solo se guidi un bus – il sandalo da uomo solo se sei un frate – il calzino corto solo se stai giocando a tennis – per il sandalo con calzino dieci frustate – per la canottiera bianca sotto la camicia quindici vergate sulle dita” ecc. Possibile che la gente non abbia ancora imparato a farsi i cazzi suoi e continui a giudicare l’abbigliamento degli altri? E basta! Perché volete insegnare come si abbinano i colori quando nel medioevo i nobili portavano calzabrache con una gamba blu e l’altra rossa sotto un giustacuore marron? Perché arricciate il naso se qualcuno mangia i cibi con le dita quando lo faceva ancora il Re Sole a Versailles, e tutt’oggi lo fanno popoli di antichissima civiltà e cultura come arabi e indiani? Perché, insomma, state sempre lì a guardare gli altri? Io non faccio caso a come si veste la gente, a meno che abbia la tuta spaziale. Tanto la moda, poi, si vendica. Tutto quello che è “out” viene suggerito provocatoriamente come “alternativo” e diventa “in”. Pensate ai jeans stracciati, alle scarpe da tennis senza lacci esibite a teatro, alle chiome viola, ai tatuaggi, ai piercing, agli audaci abbinamenti cromatici nei vestiti delle menti davvero libere, e fatevene una ragione.

collino@cronacaqui.it