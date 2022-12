L’abito da sera non mente mai: un bebé per Cecilia e Ignazio?

Poche cose tornano ciclicamente quando si parla di gossip, ma la presunta gravidanza di Cecilia Rodriguez è una di queste. Un must anche sotto Natale, rinvigorito da una delle ultime immagini postate dalla sorella di Belen: in effetti le forme sembrano più arrotondate del solito e il vestito da sera fatica a contenerle. Ma forse è anche per questo che negli ultimi giorni, in vacanza sulle montagne del Trentino insieme ad Ignazio Moser, si sta dando da fare con l’esercizio fisico.

Al momento la “Chechu” non ha confermato né smentito i rumor in merito alla sua presunta gravidanza, ma in fondo dopo 5 anni d’amore e con un matrimonio in vista ci potrebbe pure stare.

Lei tempo fa a “Chi” aveva risposto così a chi le chiedeva quanto desiderasse diventare mamma: «Vedendo mia sorella ho vissuto tutti gli aspetti della gravidanza e mi è venuta ancora più voglia di diventare mamma. Sono molto attaccata alla mia famiglia e, pensando alla nipotina che sta per arrivare, sogno di avere un figlio o una figlia che cresca con lei. Quando ero piccola giocavo a fare la mamma, è una cosa che ho dentro e che spero accada presto».

Intanto il matrimonio si farà, ma la data è un mistero che vogliono conservare ancora per un po’. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno raccontato la svolta a “Verissimo” spiegando che ci sono date impossibili per le cerimonia. Non pienissima estate perché fa troppo caldo e non settembre, perché Francesco Moser, padre dello sposo, è stato tassativo: c’è la vendemmia e l’azienda di famiglia non può fermarsi. Quindi o tarda primavera, oppure autunno inoltrato, lo capiremo.

Sono passati più di cinque anni da quando al Grande Fratello Vip 2 hanno scoperto di essere attratti: «Eravamo piccoli ma nel frattempo siamo cresciuti. Ho incontrato la mia anima gemella, sono fortunata – ha ammesso Cecilia – e non tutti hanno la fortuna di incontrarsi. Quando ho incontrato lui ero in un periodo complicato. Non stavo molto bene non sorridevo più e lui mi ha portato leggerezza. Ignazio non mi ha mai voluto cambiare e mi ha accettato con tutti i miei difetti. Devo dire che mi ha dato tanta sicurezza».