La Zona 30 arriva a Vanchiglia: «Lavori conclusi entro Natale»

È iniziato il conto alla rovescia per la conclusione del progetto “Zona 30” in via Santa Giulia, cuore del quartiere Vanchiglia, iniziato lo scorso mese di luglio. E i cui cantieri dovrebbero concludersi entro Natale. Gli interventi prevedono la creazione di spazi pedonali, l’allargamento dei marciapiedi e alcune modifiche viabili al fine di rendere il borgo più fruibile per la mobilità attiva e di ridurre il traffico di attraversamento. Un impegno preso dall’amministrazione comunale, una suggestione dell’ex assessore alla Viabilità Maria Lapietra, e da quella circoscrizionale nel 2015.

A seguito di una serie di incontri con i cittadini, la giunta Apppendino ha poi trovato le risorse per far partire i lavori (finanziati con fondi Pon Metro). L’operazione finale prevede anche abbellimenti floreali con archi per sosta bici e chicane per rallentare la velocità delle auto. Con zone a traffico calmierato. «Proprio i cittadini – racconta il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri -, hanno chiesto l’inserimento di contesti arborei perché in tutta Vanchiglia il poco verde presente si trova solo in largo Montebello».

In mezzo anche altri progetti bocciati o che non vedranno mai la luce. Come la chiusura di un tratto di via Denina, durata lo spazio di pochi giorni. O come il progetto della pista ciclabile nel controviale di corso Regina Margherita e del doppio senso su via Guastalla, due interventi considerati “esagerati” perché avrebbero provocato l’eliminazione di 230 posti auto tra via Napione, via Guastalla e corso Regina Margherita. «Per questo – conclude Deri -, a seguito di altri incontri con il quartiere si è deciso di non procedere».