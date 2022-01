La Vialattea agli inglesi: «Accordo quasi fatto per impianti e hotel»

«Non abbiamo ancora firmato nulla ma la trattativa è a buon punto». Alessandro Perron Cabus, amministratore delegato della Vialattea, non si nasconde: gli impianti del Sestriere e delle altre località dell’alta Val di Susa presto parleranno inglese. Sul suo tavolo e su quello del presidente, Giovanni Brasso, c’è un’offerta da più di 100 milioni di euro da parte del fondo Icon Infrastructure, pronto a «rilevare anche due hotel e 4 rifugi» e «a investire parecchie decine di milioni di euro per trasformare l’alta Valle di Susa in una sorta di resort turistico di primaria importanza».

Icon è una società d’investimento indipendente con circa 4,3 miliardi di euro di asset in gestione. I suoi interessi , soprattutto in Europa e in Canada, sono innumerevoli: dagli aeroporti, all’energia, al trattamento dei rifiuti. Ha anche partecipazioni in alcuni comprensori sciistici ma la Vialattea sarebbe la prima di proprietà e anche per questo l’accordo prevede un periodo di “transizione”, durante il quale Brasso resterebbe al suo posto prima del passaggio di consegne vero e proprio. «Ma si tratta solo di un accordo orale – spiega Perron Cabus – non c’è nulla di firmato. Però sono ottimista: credo che l’affare potrebbe andare in porto nel giro di poche settimane». La prima rassicurazione è per i dipendenti: «Sarebbero tutti confermati dalla nuova proprietà, nessuno perderà il posto». La seconda, per gli enti locali, proprietari di alcuni degli impianti di risalita gestiti da Vialattea: «Gli accordi in essere resteranno in vigore». La terza, per tutto il territorio e per i frequentatori delle piste valsusine: «Icon non farà come alcuni fondi che comprano e rivendono quasi subito. La loro intenzione è di restare almeno una decina di anni, durante i quali investire per rivalutare tutto il comprensorio». Come mai hanno scelto di investire proprio in Piemonte? «Hanno detto – spiega Perron Cabus – che siamo una sorta di mosca bianca. Tra Italia e Francia siamo gli unici che riescono a fare utili anche in momenti difficili come questo».

Perron Cabus è socio al 35% attraverso la sua Abc Group, con la quale controlla svariati alberghi, appartamenti, ristoranti e bar in tutta la Valle. «Tutte attività che non sono in vendita – tiene a precisare -. Ho quindi tutto l’interesse a vendere gli impianti a chi possa garantire di sfruttarli a dovere per il turismo di tutta la Valle». Agli inglesi andrebbero solo le strutture controllate direttamente da Vialattea: oltre agli impianti, 4 rifugi sulle piste e due alberghi, il Du Col e il Gran Roc.

Intanto, comunque vada a finire la trattativa, ci sono già due novità in arrivo per il prossimo anno. La prima è il rifacimento di quella che è forse la seggiovia più utilizzata dell’intero comprensorio, la quadriposto Cit Roc al Sestriere «che diventerà da otto o, più probabilmente, da sei persone: stiamo valutando quale decisione prendere». La seconda è il ritorno del grande sci sul Colle: «Abbiamo un’offerta per la Coppa del Mondo femminile al Sestriere, uno o due Giganti. E’ particolarmente interessante perché ricadrebbe nel periodo natalizio». L’impressione è che l’evento diventerà il biglietto da visita della nuova proprietà.