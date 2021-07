La veste è troppo lunga: tenta di scavalcare la ringhiera, resta impigliata e cade

La veste è troppo lunga per scavalcare la recinzione!! Guardate questo video. La mossa, di per sé, non è particolarmente difficile: bisogna “solo”, si fa per dire, scavalcare la ringhiera di un balconcino al piano terra che, di per sé, non è neanche troppo alta. Il problema, semmai, è l’abito indossato dalla ragazza: è decisamente lungo. Eccola, dunque, “scavallare” ma, proprio quando tutto sembra essere andato per il meglio, la gonna resta impigliata e lei cade al suolo in maniera a dir poco goffa!