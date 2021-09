La vecchia distilleria di spirito ora dà l’assalto a Piazza Affari

Dal Canavese a Piazza Affari, passando attraverso la trasformazione dell’azienda in una società benefit. È partita bene la quotazione in borsa della “Compagnia dei Caraibi” di Vidracco, la società nata nel 2008 e che distribuisce oltre 180 marchi e 800 prodotti fra liquori e spirits fra cui il famoso rum Diplomàtico. I prodotti distribuiti sono raggruppati in due principali categorie: “Compagnia dei Caraibi”, per i liquori ed Elemento Indigeno per i vini, provenienti da 65 regioni enologiche e 27 Paesi. Dopo aver, recentemente, completato il processo di trasformazione in società benefit, con l’obiettivo di rientrare, entro fine anno, in tutti i parametri necessari per ottenere la certificazione B Corp, “Compagnia dei Caraibi” ha deciso di entrare in Borsa. «Con la quotazione – spiega Edelberto Baracco, Ceo della società – vogliamo consolidare e dare ulteriore slancio al percorso degli ultimi otto anni. Siamo partiti con l’obiettivo di anticipare e costruire le tendenze del mercato premium dei distillati in Italia e ora ci apprestiamo ad esportare il nostro modello all’estero, puntando con convinzione sui brand di proprietà come Riserva Carlo Alberto». Le B Corp sono aziende che insieme formano un movimento globale che ha l’obiettivo di diffondere un paradigma più evoluto di business. Nel mondo, quelle certificate si distinguono sul mercato da tutte le altre perché oltre a perseguire il profitto, innovano continuamente per massimizzare il loro impatto positivo verso i dipendenti, le comunità in cui operano, l’ambiente e le istituzioni. L’azienda B Corp sceglie volontariamente e formalmente di produrre contemporaneamente benefici di carattere sociale e ambientale mentre raggiunge i propri risultati economici. Attualmente sono presenti in 153 settori e in oltre 77 paesi.