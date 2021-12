La vecchia cascina cade a pezzi: «Colpa dei roghi degli abusivi»

Occupata saltuariamente dai disperati, ma anche teatro di alcuni incendi (due in tre mesi) che l’hanno resa pericolante. Non a caso si sono già verificati dei cedimenti di calcinacci. La vecchia cascina di campagna abbandonata di via Aosta 119 preoccupa i cittadini che abitano a fianco della struttura e che ora chiedono un intervento di messa in sicurezza. «Prima che si verifichi una tragedia» raccontano. Lo stabile, infatti, è in condizioni preoccupanti come è stato evidenziato anche in Consiglio di Circoscrizione 6, con un ordine del giorno presentato dai gruppi di minoranza.

«Il degrado la sta facendo da padrone – ha raccontato il capogruppo del Pd della Sei, Andrea Beraudo -. Ci sono persone che entrano ed escono quando vogliono. Accendono falò per scaldarsi e più di una volta sono intervenuti i pompieri». Poi c’è un problema di igiene causato dal proliferare dei topi, attirati dall’immondizia che con il passare delle settimane è aumentata a dismisura. Alla polizia municipale e al settore di Edilizia privata del Comune di Torino è già stato presentato un esposto. Grazie al documento, è avvenuta una parziale diboscazione della vegetazione, che creava persino problemi alle auto in transito. «Ma lo stabile – continua Beraudo -, continua a essere accessibile a chiunque, per questo chiediamo che la proprietà non resti a guardare». Ripetute segnalazioni le ha fatte anche il capogruppo del Pd in Comune, Nadia Conticelli. «Bisognerebbe – spiega Conticelli -, ridisegnare quella zona e con un piccolo impegno mettere a posto l’area, facendo pressione sui privati affinché intervengano». La cascina, infatti, non sorge su terreno comunale. «Ci attiveremo subito – ha replicato la coordinatrice all’Ambiente della Sei, Giulia Zaccaro -, per risolvere questo problema nel più breve tempo possibile».