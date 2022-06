La variante riapre ad agosto, ma adesso c’è il rischio code

Entro il mese di agosto si concluderanno i primi lavori sulle due Gallerie Craviale e Turina, consentendo la riapertura al transito della Variante di Porte.

Ad annunciarlo è lo stesso vicesindaco della città Metropolitana, Jacopo Suppo, che specifica come l’ente abbia finanziato i 730mila euro necessari per gli interventi di ripristino dei due tunnel sulla provinciale 23 del Sestriere, chiusi al transito dei veicoli a gennaio 2022 dopo alcuni controlli che ne avevano confermato l’instabilità, soprattutto causata dalle infiltrazioni d’acqua.

«Il vicesindaco Suppo e l’Amministrazione sono ben consapevoli dell’attesa sul territorio e rassicurano che gli uffici della viabilità di Città metropolitana hanno condensato al massimo gli interventi per contrarre i tempi di lavorazione» si legge nella nota stampa. L’annuncio dopo la richiesta di delucidazioni in merito allo stato di avanzamento della prima fase degli interventi fatta dal sindaco di Porte, Simone Gay. Il paese, in cui è stato dirottato il traffico, in aumento in queste settimane con l’inizio della bella stagione, è stato quello più penalizzato, ma di conseguenza anche tutte le località turistiche dell’Alta Valle ne stanno soffrendo. «Non nascondo la delusione e l’irritazione del territorio e di tutti i sindaci delle valli Chisone e Germanasca per questi ritardi nella risoluzione delle problematiche e la conseguente non cantierizzazione dei lavori – scrive in una lettera indirizzata proprio a Suppo il sindaco di Villar Perosa, Marco Ventre –. È venuto il tempo di abbandonare gli inutili comunicati stampa e dare finalmente risposte a un territorio che vede ormai compromessa l’intera stagione estiva. Non si può più attendere oltremodo ma occorre che i lavori siano appaltati in tempi brevissimi». Dopo la lettera, la notizia della riapertura ad agosto. Troppo tardi però per i turisti che, è facile prevedere, in questi giorni prenderanno d’assalto le montagne per cercare un po’ di fresco. Il rischio che, soprattutto con il rientro della domenica sera, lungo la Val Chisone si creino code chilometriche, è molto alto.