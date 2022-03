La Variante non riapre: traffico impazzito, si farà una rotonda

Non arrivano buone notizie per le migliaia di automobilisti che ogni giorno percorrono la Variante di Porte e i residenti del paese: le due gallerie, realizzate appena 16 anni fa per le Olimpiadi di Torino 2006, resteranno chiuse a tempo indeterminato. Le previsioni sulla data di riapertura sono talmente pessimistiche che la Città metropolitana ha deciso di realizzare ex novo una rotonda per cercare di alleggerire almeno in parte il traffico che si è riversato sulla “vecchia” statale, riportando le lancette dell’orologio indietro ai tempi pre-olimpici.

La decisione è arrivata al termine delle lunghe indagini tecniche condotto all’interno delle due gallerie – Craviale e Turina – che, in pratica, collegano la Val Chisone con Pinerolo, percorse ogni giorno da migliaia di pendolari e, soprattutto nel fine settimana, dai tantissimi turisti che scelgono le montagne per trascorrere il proprio tempo libero. «La ditta specializzata incaricata di controllare in maniera approfondita le condizioni dei due manufatti – spiega una nota della Città metropolitana – ha consegnato le risultanze delle attività condotte. I tecnici della direzione Coordinamento Viabilità-Viabilità 1 e della direzione Viabilità 2 sono al lavoro per la progettazione e l’affidamento in tempi rapidi dei lavori di messa in sicurezza delle due infrastrutture». La condizione delle due gallerie non è la stessa. «La situazione più delicata, che richiederà presumibilmente interventi di maggiore entità e costo, è quella che riguarda la galleria Craviale, mentre nella Turina sono ipotizzabili lavori di entità più limitata».

La certezza è una sola. «Al momento è purtroppo impossibile stabilire una data certa per la riapertura delle due gallerie». E così, in attesa di poter ripercorrere la Variante, il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo, ha annunciato che «la Città Metropolitana, consapevole del disagio arrecato all’utenza locale e turistica che percorre la bassa Val Chisone, sta accelerando i tempi per la realizzazione di una rotatoria che consentirà il passaggio diretto del traffico dalla circonvallazione di Pinerolo al tracciato storico della 23 e viceversa» con l’obiettivo di ridurre «i passaggi nella zona commerciale e nei pressi del plesso scolastico Lauro-Puccini. L’affidamento dei lavori è imminente».