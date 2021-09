La variabile degli indecisi

Avrei sperato in un grande fermento della nostra città in vista del voto per le amministrative del 4 e 5 ottobre. E non certo per una riscoperta della passione politica, quanto per la necessità di trovare soluzioni all’emergenza che ci sta stritolando e non certo solo per la pandemia che ancora non è stata messa alle corde. Ieri, a proposito, guardavo qualche appunto, tratto dalle lettere dei nostri lettori. Il lavoro che non c’è perchè alla manifattura di qualità si preferisce la finanza che non insudicia le mani, la viabilità che non è solo quella delle strade a pezzi, la sicurezza, la povertà, il rischio di tensioni sociali. E poi il verde, l’ambiente, la disabilità. Dovremmo correre verso le urne per dire la nostra, per scegliere il volto di un candidato dandogli fiducia. E invece, interpellando per strada i passanti scopriamo che molti non sanno neppure che si andrà a votare la prossima domenica e il lunedì mattina. Freddi, alcuni, indifferenti altri. Due, tre su dieci. Gli analisti costoro li chiamano “indecisi”. E poi stilano le statistiche che riportiamo in pagina: una quota di torinesi che avrebbero diritto al voto, latita. E oscilla tra il 22 e il 25 per cento. Così se ne va uno spicchio della torta a cui si dovrà aggiungere la quota di chi – per noncuranza o per scelta – non vota più, da anni. Dimenticavo: ci sono pure i pigri che sono convinti che la partita si giochi al ballottaggio e dunque saltano il primo tempo, in attesa dei rigori. O magari sarebbero disposti a scegliere il sindaco dei prossimi cinque anni, lanciando una monetina. Francamente sono sorpreso, e anche un poco deluso dopo aver raccontato fatti e misfatti di questa città ormai da vent’anni, attraverso le pagine di questo nostro/vostro giornale. Dunque, se potete fatemi una cortesia, smentitemi con i fatti: andate a votare.

