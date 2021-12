La Torino imbiancata e al freddo: nel 1748 nevicò pure a ottobre

Per chi ha qualche anno in più sulle spalle, l’inverno era sinonimo di neve. Erano rari gli inverni asciutti ed anche quelli con rare “spruzzate” di bianco manto. Per lo più, a Torino nevicava. E nevicava tanto, almeno a giudicare dalle fotografie che immortalano sciatori improvvisati dal Monte dei Cappuccini o dalle altre pendici della collina torinese. I dati certi sono quelli più recenti, che vanno dal 1961 ad oggi: in 60 anni, il manto nevoso più alto si è avuto il 3 febbraio 1986, con ben 45 centimetri al suolo. In precedenza, nel 1844, lo spessore della neve arrivò a ben 90 centimetri! Certo, un tempo faceva anche molto freddo.

E freddo sul serio: nel 1855, anno record, si ebbe una temperatura media di tutto l’anno di soli +10.6°C. Un po’ come abitare in baita tutto l’anno. Nei secoli precedenti è facile supporre che le temperature potessero essere ancora più basse: gli storici hanno chiamato il periodo compreso tra il 1450 ed il 1850 con il nome molto evocativo di Piccola Era Glaciale. In sostanza, un periodo freddo, molto più freddo di quello odierno. Con temperature mediamente più basse, nevicava anche più precocemente: la nevicata più precoce mai registrata a Torino avvenne il 22 ottobre 1748 (ma il 16-17 ottobre 1758 già si imbiancò la collina), la più tardiva il 1° maggio 1714. In genere, la neve permaneva in città per lunghi periodi.

Nella prima metà del Settecento, il viaggiatore francese Charles de Brosses testimoniò un curioso metodo di nettezza urbana: «Nel quartiere più elevato della città, che è quasi piatta, c’è un ruscello, la cui acqua viene accumulata in un laghetto e accresciuta gettandovi dentro della neve. Quand’è abbastanza pieno, lo si fa scorrere per tutta la città, secondo le varie pendenze, lungo ciascuna strada. Il popolino spinge la neve dentro l’acqua, e quella fondendo ne aumenta il livello. Il torrente va poi a gettarsi nel Po, e in due ore ripulisce tutte le strade». Insomma, una Torino che conviveva con la neve, nella quale ogni Natale era quasi sicuramente un “bianco Natale”.

Era questo il destino evidente di una città che si trova ai piedi delle Alpi. Quello che abbiamo sotto gli occhi oggi, con inverni più secchi e particolarmente poco nevosi, è il risultato di un clima che è cambiato; ma forse non dobbiamo colpevolizzarci troppo: nel corso della storia, il clima è cambiato più e più volte, e mai per colpa dell’uomo.

Vi furono epoche anche più calde della nostra, tant’è che la Groenlandia era verde (in danese, Grønland significa letteralmente “Terra verde“). A noi, semmai, spiace vedere raramente la neve imbiancare la Mole Antonelliana. Forse non erano di questo avviso i nostri avi che, nel Sei-Settecento, avevano a che fare con il Po trasformato in una patinoire e con tavole sulle quali, talvolta, ghiacciava pure il vino nei bicchieri…