La Torino che cambia: dalle torri Di Vittorio fino al Villaggio Snia

Dalla rinomata piazza Rebaudengo fino all’ingresso della Torino-Milano, dove si trova l’altrettanto famosa rotonda “della Sfinge”, c’è un mondo tutto da scoprire: il quartiere Rebaudengo che confina con Pietra Alta, Borgo Vittoria e Barriera di Milano. Polo di maggior aggregazione sociale è l’oratorio salesiano di corso Vercelli, costruito tra il 1929 ed il 1934 su progetto dell’architetto salesiano Giulio Valotti e finanziato in gran parte dal Conte Eugenio di Rebaudengo.

Il Conte di Rebaudengo

È stato uno dei grandi torinesi ma oggi la sua figura è sconosciuta ai più. Eppure, è grazie a lui se è nato un intero quartiere di Torino, che deve il nome proprio all’istituto Rebaudengo, affacciato sulla piazza omonima. Il conte Eugenio, consigliere comunale di Guarene, consigliere provinciale di Torino e Cuneo e quindi consigliere Fiat, fu anche cooperatore salesiano: affascinato dalla figura di don Bosco, decise di dare una mano alla congregazione fondata dal santo comprando un vasto appezzamento di terreno a nord di Torino per destinarlo alle attività salesiane. Nacque così l’istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo. Costruito tra il 1929 ed il 1934, l’immenso edificio caratterizza profondamente un quartiere che, senza di esso, sarebbe privo della propria anima e pure del proprio nome. Nel lato ovest della piazza si trova il quartiere Ina-Casa, costruito nell’anno 1950, composto da 13 fabbricati uguali, disposti a pettine, con aree verdi comuni, importante intervento di edilizia popolare pubblica degli anni cinquanta nell’area del quartiere.

Il villaggio Snia

Alle porte di Torino spunta il primo villaggio operaio di Torino, lo Snia. Nell’estate del 1944 alcuni fabbricati rimasero danneggiati a causa di un soffio di bomba dirompente. In particolare, uno degli edifici centrali sul lato nord del complesso riportò il sinistramento di un piano. In generale, gli edifici riportarono screpolature dei muri, danni agli infissi e distacco di tegole. Nel novembre 1945 furono poi eseguite opere di ripristino. I palazzi a due passi dal parcheggio e dalla stazione Stura sono oggi casa per gli inquilini dell’Atc. A fianco del villaggio si trova anche una piccola chiesa. Mentre all’incrocio tra i corsi Vercelli e Ivrea si trova la parrocchia di San Michele Arcangelo, punto di riferimento della borgata.

Il nuovo skyline

Dal 1950, come detto, comparvero le case del progetto Ina, tra piazza Rebaudengo e via Boccherini; tra il 1965 ed il 1966 venne costruito il “quartiere 33°” tra corso Taranto e le vie Mercadante, Pergolesi e Corelli. Infine, in zona Pietra Alta, sono sorte le caratteristiche Torri Di Vittorio, due coppie di torri attigue, ad uso residenziale, erette tra il 1980 ed il 1981, che hanno segnato profondamente lo skyline di Torino Nord. Resta però un singolare reperto del passato recente della città: è il dazio di piazza Rebaudengo, esemplificativo degli edifici della cinta daziaria del 1912, la seconda ad essere realizzata. Questi caselli ospitavano uffici ed i corpi di guardia degli ufficiali daziari e si trovavano in corrispondenza di ogni barriera; oggi ne restano pochi, e quello di piazza Rebaudengo è uno dei meglio conservati.