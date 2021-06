La tipica mortadella siciliana

Nonno Biden è appena andato a trovare Putin e gli ha tirato le orecchie per l’arresto del dissidente Navalny. Putin lo ha subito zittito, ricordandogli il carcere speciale di Guantanamo, tuttora aperto. Succede sempre così, agli yankees. Lanciano accuse senza ricordarsi che sono loro per primi a commettere i peccati rinfacciati agli altri. Prendi le imitazioni, ad esempio: gli Usa rimproverano ai cinesi di copiare la tecnologia occidentale, fregandosene di brevetti e proprietà intellettuali. E’ vero. Ma cosa fanno gli States coi prodotti d’eccellenza della gastronomia italiana?

Copiano bassamente, aggirano i marchi, mungono a piene mani dalla mammella di bontà (di fama mondiale) che la nostra produzione alimentare ha accumulato nei secoli. Hanno anche inventato un metodo di packaging, un modo truffaldino di presentare le etichette, che confonde i consumatori per farli pensare che stiano comprando cibo italiano. Si chiama “Italian sounding”, suono italiano. Ed ecco bande tricolori, parole tipicamente italiane, e piccole storpiature dei nomi. Nei formaggi c’è il Fontiago della Val d’Aosta, il Romano cheese, il Reggianito cheese, il Parmesan, il Cuartirolo.

Nei salumi il Milano salama e il Sicilia mortadela. Nei vini il Kresecco, l’italian Chianti style. Nei sughi il Bolognese, il Marinara robusto, il Putanesca, il Carbonnara. Perdiamo un giro d’affari di 54 miliardi di euro, per quelle maldestre imitazioni. Ma quando un torinese ha cercato di vendere hamburger di carne piemontese chiamando il proprio ristorante Mac Bun, la McDonald’s gli ha eccepito il sound di quel ‘mac’ e lo ha costretto per via legale a chiamarsi M**Bun. Lo zio Sam può copiare, Gianduja no.

