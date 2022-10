TUTTO IN TV. La terza stagione di “Belve”

E’ il programma più visto di RaiPlay e ha sfondato su tutti i social network. 68 milioni di visualizzazioni su Tik Tok con l’hashtag #Belve; oltre 55 milioni con l’hashtag #francescafagnani; migliaia di follower e di reel su Instagram; e poi meme, gif e imitazioni. Anche i “no” alle sue interviste fanno clamore: fa subito notizia chi si defila, quasi quanto chi accetta l’invito. Dopo il grande successo delle passate edizioni riparte “Belve”, il “graffiante” programma condotto da Francesca Fagnani. In occasione della terza stagione, “Belve” si fa in tre e triplicando l’appuntamento settimanale con il pubblico della seconda serata, andrà in onda ogni martedì, mercoledì e giovedì su Rai 2.

Da martedì 1° novembre alle 23.30 su Rai 2, tornano i pungenti e ironici faccia a faccia in cui la conduttrice si confronta senza sconti con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca, disposti a mettersi davvero in gioco, accettando le regole del programma: raccontarsi senza filtri, rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Un braccio di ferro psicologico tra l’intervistata e l’intervistatrice, che porta l’ospite a rivelare qualcosa di sé, che gli spettatori ancora non conoscono. Un confronto occhi negli occhi, che porta alla luce il ritratto di una vita, le vittorie e le sconfitte, i rimpianti e le rivendicazioni di donne e uomini che arrivano a tracciare il bilancio di una strada percorsa con la tenacia e il coraggio di essere sempre e solo se stessi, nel bene e nel male. Dopo i grandi nomi della scorsa stagione, il cartellone della terza edizione di “Belve” si arricchisce di nuovi ospiti, che si sottoporranno al “graffio” delle domande di Francesca Fagnani. D’altronde questo è il format di “Belve”, un incontro, teso o complice, profondo a divertente, dove le domande si fanno e le reazioni si accettano sempre.