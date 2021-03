LA TERZA ONDATA. Uno su tre ha rinunciato al suo vaccino

Sono 10.683, tra cui 7.245 ultraottantenni, le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.40). A 5.596 è stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 640.794 dosi (delle quali 207.194 come seconda), corrispondenti all’83,6% delle 766.330 finora disponibili per il Piemonte.

Rispetto alle prossime consegne dei vaccini, nel pomeriggio è stato comunicato dalla struttura commissariale che le dosi di AstraZeneca e Moderna previste per oggi dovrebbero arrivare all’inizio della prossima settimana.

Ad oggi le preadesioni della fascia 70-79 anni attraverso il portale www.ilPiemontetivaccina.it sono state in tutto 150.035. Invece 81.633 le richieste di vaccinazione per persone estremamente vulnerabili e disabili gravi e 19.159 per conviventi e caregiver espresse tramite i medici di famiglia.