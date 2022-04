La Tatangelo è tornata single: con Livio Cori si sono lasciati

I suoi fan aspettavano solo la data, perché ormai sembrava scontato il finale di questa storia. Ma con Anna Tatangelo evidentemente di scontato non c’è nulla, perché lei e Livio Cori si sono lasciati.

La bomba è stata sganciata da “Chi”, il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Non ci sono per ora altri dettagli o spiegazioni sulla rottura che è certamente clamorosa perché solo fino a qualche giorno fa era tutto perfetto tra di loro. Ma almeno per il momento né l’ex compagna di Gigi D’Alessio né il suo collega napoletano hanno voluto commentare. Eppure solo tre settimane fa era tutto diverso. «Non importa chi ero o chi sarai perché so che adesso “siamo”», scrivevano i due fidanzati. Livio aveva avuto la pazienza di saper aspettare il momento giusto e anche la loro era una relazione a distanza: «Lui vive a Napoli dove ha la sua famiglia e il suo lavoro – aveva raccontato Anna a “Gente” – e io vivo a Roma. Stiamo assieme quando possiamo, da soli o con il bambino: usciamo a cena, andiamo al cinema. Con la massima serenità. L’impegno c’è, è fuori discussione, altrimenti non avrebbe conosciuto mio figlio. Dove andremo non so».

Però aveva spiegato che Livio le dava moltissimo e la faceva stare bene. Tutto quello di cui aveva bisogno dopo la fine dolorosa del lungo rapporto con Gigi. Difficile uscirne, anche perché come aveva spiegato lei a “Panorama” «non mi hanno perdonato nulla e ci sono stata malissimo: ho sofferto, soprattutto perché quando sei giovane non hai le spalle larghe per difenderti. Così stavo zitta e incassavo».

Quel periodo era alle spalle, a 35 anni Anna raccontava di aver ormai acquisito la giusta consapevolezza e maturità. «La freddezza o l’algidità di cui mi accusano è in realtà un’autodifesa. Poi si cresce, si cambia. Il passo netto nella realtà l’ho fatto con la nascita di mio figlio». Con Livio hanno fatto un passo alla volta, perché ormai Andrea è grande: hanno trovato punti in comune e oggi sono famiglia, anche senza un matrimonio. Ma ora sembra che non sia più così.