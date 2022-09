La tartaruga è rimasta impigliata nella rete, l’uomo la salva così

Il tizio immortalato in questo video, nota “qualcosa” avvicinarsi alla sua barca. Quando la tira su scopre che si tratta di una tartaruga!! La testuggine marina nuota a fatica perché è rimasta impigliata in una rete. L’uomo non si perde d’animo. Afferra una forbice e libera l’animale da quella scomoda e mortale “imbragatura“. Ultimato il suo intervento, le dà…un bacio sulla testa e la rimette in acqua.