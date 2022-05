La storia dei Beatles al Le Roi Music Hall con “The Beatbox”

Molto più di una semplice cover band o di un spettacolo come tanti. “Beatbox”, il concerto in programma martedì sera, dalle 21 (7 euro) sul palco del Le Roi, lo storico locale di via Stradella 8 gestito da Toni Campa e Luciana De Biase. La serata in programma il prossimo 10 maggio è un’autentica immersione nel mondo dei Beatles – dei quattro ragazzi di Liverpool – e nel fenomeno della Beatlemania.

Organizzata dai Beatlesiani d’Italia guidati dal presidente Rolando Giambelli, questo spettacolo è inserito nel calendario degli eventi collaterali agli Eurovision Song Contest. Non sarà dunque soltanto un happening nel segno della nostalgia, ma un allestimento che celebra l’inesauribile creatività di John, Paul, George e Ringo, caratteristica che li ha resi eterni ed immortali. I Beatbox arrivano a Torino dopo aver ottenuto svariati sold out in vari teatri italiani. La band, infatti, oltre ad avvalersi della stessa strumentazione usata dai Fab Four durante le tournée americane, presentano una scenografia spettacolare, identica a quella creata per i live del gruppo di Liverpool. Tutto rimanda al leggendario repertorio firmato, per la maggior parte Lennon-McCartney. Dagli inizi al Cavern Club di Liverpool, fino al periodo della psichedelica e della ricerca di nuove sonorità. Caratteristiche che fanno, di questa band, uno dei i migliori gruppi a livello europeo, tra quelli devoti al gruppo di “She loves you” e “A day in the life.” Sarà ricomposto anche il mondo che gravitava intorno ai Beatles, attraverso le testimonianze registrate di Pete Best, batterista che, improvvidamente, lasciò il gruppo prima dell’esordio ufficiale nel 1962, oltre a Frida Kelly, storica segretaria. Non mancheranno poi i racconti di “ragazzacci” italiani fulminati sulla via del rock. Nomi come Renzo Arbore e soprattutto Peppino Di Capri, che aprì i concerti dell’unica tournée italiana dei Beatles nel 1965, guadagnandosi la stima e la fiducia dello stesso John Lennon.

Durante la serata troveranno spazio anche filmati esclusive ed altre chicche per veri intenditori. Una carrellata infinita di successi e note che in appena otto anni, dal 1962 al 1970, cambiarono, per sempre, la storia della musica. Da “Across the universe” a “Help”, da “A hard day’s night” alle melodie evergreen di “Yesterday” ed “Hey Jude”, tutto riporterà nel grande sogno che, a giudicare dal seguito, è lontanissimo dal conoscere la parola fine. Tra rivelazioni più o meno clamorose con nuove circostanze che spuntano un po’ dappertutto, i Beatles sono ancora qua. Più vivi e attuali che mai.