La stazione che attende l’abbattimento nel quartiere preda di cantieri e traffico

Mentre tra i corsi Grosseto e Potenza tutta l’attenzione è rivolta ai cantieri e alla nuova viabilità che sta prendendo forma poco a poco, le due stazioni Dora e Madonna di Campagna viaggiano verso la dismissione. Madonna di Campagna, in particolare, è del tutto chiusa, ad eccezione di un locale tecnico. Qui nascerà la nuova fermata Grosseto, introdotta nel percorso del nuovo tracciato ferroviario di progetto. Sarà l’unica stazione ferroviaria Gtt in Torino: facilmente accessibile, integrata con il sistema di trasporti di superficie, sicura e confortevole. L’intervento rappresenta l’occasione per fornire una nuova identità al sito esterno, attraverso il riposizionamento del mercato e la realizzazione di un nuovo parcheggio, ma anche e soprattutto grazie all’inserimento di elementi ed attrezzature utili a creare nuove funzioni e a promuovere così la socializzazione.

L’accesso alla Fermata interrata sarà posto in corrispondenza del lato nord di corso Grosseto, in prossimità dell’incrocio con via Lulli. Il livello atrio e banchine, di uso pubblico accessibile a tutti gli utenti, si svilupperà partendo dal livello strada: l’accesso è previsto tramite un’ampia scala fissa affiancata da una scala mobile e da un ascensore che collega la piazza ai due livelli sottostanti dell’atrio e del sottopasso. A lato della scala d’accesso è prevista l’installazione di una parete tecnologica attrezzata con le dotazioni a servizio degli utenti per informazioni e con funzione di biglietteria.

Nel mentre, nella grande piazza, residenti e automobilisti fanno i conti con i cantieri della Torino Ceres. Il traffico, qui, non manca quasi ma intanto cominciano a vedersi gli interni del nuovo sottopasso che unirà corso Potenza con corso Grosseto. In superficie, con l’apertura di via Stradella, spazio a una viabilità modificata con tanto di incrocio semaforizzato. Non mancano, pur vedendo qualche spiraglio di luce, le cattive notizie. La prima è rappresentata dai negozi chiusi. Nota stonata anche per l’assessore al Commercio della Città, Paolo Chiavarino, che in un recente incontro con la Circoscrizione 5 si era detto «molto preoccupato della situazione». Altro argomento all’ordine del giorno, infine, è la mancanza – a detta dei residenti – di un numero consono di posti auto.