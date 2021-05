LA STAR DI TIK TOK. Tutti pazzi per Khaby, compreso Zuck

Per le strade delle case popolari di via Togliatti, a Chivasso, non si parla d’altro che di lui. Di Khaby Lame, ovviamente, il torinese più famoso al mondo diventato una star con un click. Anzi, con tutta una serie di Tik Tok azzeccatissimi che gli hanno permesso di registrare 50 milioni di follower e altri circa 12 milioni su Instagram. Una cifra esorbitante, superiore persino a quella dello stesso proprietario di Instagram nonché fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, il quale, dall’alto della sua intelligenza non ha potuto fare altro che arrendersi all’evidenza rispondendo al successo del ragazzo con un preziosissimo “like”. Un pollice giallo alzato sotto il post di qualche giorno fa in cui Khaby si è simpaticamente definito il “Boss” dei social e che adesso per il giovane ventenne cresciuto a Chivasso ma di origini senegalesi vale davvero oro.

«Non possiamo crederci – spiega una coppia di pensionati residenti in via Togliatti – non sappiamo neppure cosa sia questo Tik Tok ma abbiamo visto la tv e non si parla altro che di Khaby. Noi lo conosciamo di vista, è sempre stato un bravo giovane e, in effetti, è davvero simpatico». «Sono fiero di lui – commenta il sindaco di Chivasso, Claudio Castello – Khaby ha regalato alla nostra città popolarità grazie alla sua simpatia. Voglio incontrarlo presto per complimentarmi. E’ un ragazzo che proviene da una brava famiglia di lavoratori, lui stesso lo era prima di essere licenziato e guardi adesso dov’è arrivato». Ed è proprio così, ma di necessità virtù. Le gag rigorosamente mute del ragazzo sono iniziate durante il lockdown dopo che l’azienda in cui svolgeva il suo lavoro con le macchine a controllo numerico, lo lasciò a casa. Da lì, l’idea di iscriversi su Tik Tok e di iniziare a fare ridere la gente commentando con le sue mimiche facciali i video più stupidi. «Amo semplicemente fare divertire le persone – ha confessato in un’intervista esclusiva a “Chi” – e amo recitare. Mi ispiro a Willy Smith, sto studiando recitazione e sto imparando bene l’inglese, il mio obiettivo è arrivare Oltreoceano». Al suo fianco, il social media manager dei vip, Alessandro Riggio, anche dietro il profilo di nomi quali Alessandro Del Piero, che, senza dubbio, ce la metterà tutta per portare ancora più in alto il suo Khaby. E Chivasso gongola al pensiero di essere diventata una sorta di Silicon Valley. Parola di Zuck.