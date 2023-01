La stangata tardiva

Juve penalizzata di 15 punti per frode fiscale. Da granata voglio provare a soffocare in me ogni “tiè, ben ti sta” e a immedesimarmi (vedete a che prove orribili si deve sottoporre un giornalista per sembrare imparziale) nel tifoso juventino medio. Lo so, per farlo bene dovrei far mio il credo del ‘vincere ad ogni costo, non importa se con mezzi illeciti’, e del ‘meglio avere che essere’. Ma metto per un attimo da parte queste considerazioni esistenziali, e mi chino sulla prima obiezione che da juventino mi verrebbe in mente: “perché noi sì e gli altri no? Non eravamo i soli a fare plusvalenze truccate”. E qui già non ci siamo. E’ un argomento da madama isterica multata per il Suv posteggiato in terza fila: “Guardi, guardi là quante auto in divieto, vada a dirigere il traffico invece di cercare soldi facili per il Comune”. Nàaa. Nessun reato è stato mai attenuato dal fatto di essere compiuto anche da altri. Meglio sarebbe, da juventino intelligente (ce ne sono), riflettere su come sia ingiusto che la Juve sia stata indotta a questi trucchi dalla strapotenza economica degli sceicchi. Quelli non hanno bisogno di sottoscrizioni tra gli azionisti o dei soldi Exor per fare aumenti di capitale: cacciano miliardi senza fare una piega. Si comprano il PSG e i mondiali, si mettono Ronaldo a giocare nell’aia. Poi però torno tifoso granata (o fiorentino, o udinese…) e dico al gobbo che parlava prima: “vedete come si sta male quando non si ha una Exor alle spalle, e si è costretti a veleggiare a metà classifica per pareggiare i bilanci?” Morale: l’unica cosa che può salvare il calcio è dare a tutti le stesse possibilità, o addirittura favorire gli ultimi, come fanno in Usa. Se no è wrestling.

collino@cronacaqui.it