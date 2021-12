La stagione da sogno tra Dante, Pinocchio e altri venti spettacoli

Questa sera il Circo Kafka di Claudio Morganti con Roberto Abbiati in scena per uno spettacolo di puro lirismo artigiano, di sola mimica, senza parole. Per le feste natalizie tutta la magia di Luca Bono con il giovane talento piemontese dell’illusionismo e da gennaio fino a maggio il proseguimento di “Young Wind, Free”, secondo atto di una stagione , quella 2021-2022, che la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani ha voluto “giovane, selvaggia, libera”. Ricco il cartellone, presentato ieri, in programma fino al 5 maggio prossimo nelle sale di corso Galileo Ferrario 266. Un cartellone rivolto alle famiglie e ai giovani nei fine settimana e alle scuole in orario mattutino. «Una programmazione – spiega il direttore artistico Emiliano Bronzino – in cui si affrontano temi, linguaggi e artisti che intercettano domande e bisogni delle nuove generazioni. Per costruire, o forse ricostruire, il futuro di una generazione che ha vissuto questi anni complessi, è fondamentale concentrarsi sulla formazione, parte fondamentale del benessere degli adulti del futuro».

Oltre venti i titoli tra nuove produzioni e riproposte targate Trg. A partire da “Quadrotto, Tondino e la Luna”, il nuovo spettacolo di e con Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci che a gennaio inaugurerà il calendario 2022 e poi “Il messaggero delle stelle”, nuova coproduzione con Compagnia del Sole e Accademia Perduta/Romagna Teatri. Ritornano “Pinocchio” per la regia di Luigina Dagostino, “La piramide invisibile”, “Maskerrando”, “Cenerentola”, “Dante fra le fiamme e le stelle”. Per i piccoli dai 3 anni in su “Hansel e Gretel”, “Filastrocca della vita” e poi spettacoli per il Giorno della Memoria e altro ancora.

Il Teatro Ragazzi è anche festa e allora si fa festa a Carnevale con giochi, laboratori, trucca bimbi, photo set e lo spettacolo “Soul of Nature” di Compagnia Artemakìa, scritto e diretto da Milo Scotton. Spazio anche alla danza con il Gala della Compagnia EgriBiancoDanza e dal 12 al 14 aprile appuntamento con la XXVI edizione del Festival Giocateatro Torino. Ricca anche l’offerta di corsi di formazione.

Teatro e mondo digitale dialogheranno nel nuovo spazio che sì inaugurerà prossimamente in corso Galileo Ferrario e che ospiterà l’Nftheatre, un corso di recitazione, tenuto da Pasquale Buonarota, cui parteciperà una classe di quattordici giovani aspiranti attori di età compresa tra i 16 e i 26 anni.

E in tempo di pandemia il Teatro Ragazzi sarà vicino ai piccoli anche nei momenti tutt’altro che ludici. Nell’hub vaccinale di via Gorizia, infatti, verranno programmati momenti di intrattenimento e di letture di fiabe per intrattenere i bambini in attesa della “punturina”.