La soffice torta Margherita con uova, farina e zucchero

“La regina Margherita mangia il pollo con le dita”. La prima regina d’Italia, vero simbolo dell’unità nazionale, sembrò anche la Savoia più vicina al popolo. Modi semplici e cordiali, anche se sempre tinti di una regalità molto, molto piemontese. Ma tant’è: il più celebre dei ritornelli che si riferivano alla prima regina del nuovo regno italiano la voleva intenta a mangiare un pollo senza le aristocratiche forchette, ma con le borghesissime dita.

E si aggiungeva: “E noi che siamo cortigiani lo mangiamo con le mani”. Come per dire: se lo fa la regina, possiamo farlo tutti. Strano che la Margherita nazionale non abbia lasciato il segno nella nostra cucina per un pollo legato al suo augusto nome. Macché: Margherita tenne a battesimo la pizza più amata, oltre a una svariata altra serie di ricette: dalla crema all’uovo “della regina Margherita” alla soffice torta Margherita, che tutti noi sappiamo cucinare nei momenti di difficoltà.

La ricetta

Ecco la ricetta, per chi l’avesse persa: servono uova (tuorli e albumi), zucchero, farina, il succo di un limone, fecola. I tuorli andranno sbattuti con l’aggiunta dello zucchero. Al composto si aggiungeranno gli albumi montati a neve, con la fecola, il succo di limone. Il composto va messo in uno stampo imburrato e cotto in forno molto caldo per 20 minuti circa. Un impasto molto semplice e profumato a base di uova, farina e zucchero: davvero modesto. Popolare, si potrebbe dire.

Infatti era un dolce antico, forse di origine contadina, diffuso un po’ in tutta Italia. Forse, già portava il nome della margherita (del fiore) e con l’uscita dei primi ricettari stampati la maiuscola fece pensare alla regina. Vai a sapere: in questo caso non c’è una tradizione antica come per la pizza a fare la differenza. Le scuole di pensiero si dividono, dunque: bianca e gialla come una margherita o Margherita come la regina? Fate voi.

Di certo, si tratta di una ricetta semplice semplice, che quasi fa torto alla prima regina d’Italia. Ma che, in fondo, si lega bene alla pizza – anch’essa, un piatto popolare e dagli ingredienti modesti – e alla leggenda del pollo mangiato con le dita. Chissà se mangiava anche la torta con le mani. La filastrocca non ce lo ha tramandato, e noi non potremo mai saperlo.