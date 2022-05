La sequestra nella villetta per un mese: «Diventa la mia fidanzata o ti uccido»

Un bar di paese, una comunità di poche anime. Una ragazza di vent’anni, timida, che lavora al bancone. Un cliente di 29, addetto alle pompe funebri, che con lei scambia, ogni tanto, due chiacchiere.

Poi quello che sembra l’inizio di una normale amicizia diventa un incubo. Lui la corteggia, lei è fidanzata e rifiuta l’avance. Da quel momento lui, in apparenza un ragazzo «gentile», mostra il suo lato violento. Minaccia di morte la ragazza, facendole credere che avrebbe ammazzato anche i suoi genitori. La obbliga a fingere di essere la sua fidanzata. A scrivergli messaggini “d’amore” sotto dettatura. E, da un giorno all’altro, la costringe a licenziarsi dal bar, a lasciare il fidanzatino – a cui non verranno date spiegazioni – e ad andare a vivere a casa sua.

«Se non fai cosa ti dico uccido te, il tuo ragazzo e i tuoi genitori», quanto aveva detto alla fanciulla il 29enne (condannato in passato a un anno e dieci mesi per maltrattamenti alla madre), prima di sequestrarla in casa, una villetta indipendente del paesino. Qui ogni giorno l’imputato – che si trova in carcere su richiesta della pm Barbara Badellino – picchiava la ventenne. La violentava. La sua perversione andava i più inquietante film del terrore. La ragazza veniva costretta a non andare in bagno, a lavarsi soltanto una volta ogni tanto. A digiunare. A stare chiusa in una camera. Non poteva mai uscire, se non pochissime volte, con lui, per fare la spesa: «Ma quelle poche volte – aveva raccontato la ventenne ai carabinieri – dovevo indossare pantaloni e maniche lunghe e fissare il tappetino, in auto, per non incrociare fuori lo sguardo di nessuno. Voleva farmi togliere i tatuaggi dal corpo. Alla messa di sua nonna dovevo guardare a terra. Se no mi avrebbe fatto del male. Quando mi era scappato lo sguardo verso il prete si era arrabbiato molto». L’aguzzino aveva fatto in modo che lei non potesse chiedere aiuto: oltre a segregarla in casa, le aveva tolto il telefono e anche il bancomat, che lui usava spendendo i soldi di lei in vestiti, un cellulare, un frigo.

L’imputato – che ha tenuto una condotta analoga con la precedente “fidanzatina” -soggiogava, oltre che fisicamente, anche psicologicamente la ragazza, rendendola muta, paralizzata. «Se dici qualcosa ai tuoi li uccido», ripeteva.

Dopo un mese e mezzo di sequestro, con la scusa di prendere dei vestiti a casa dei genitori, la ragazza è riuscita a confidare tutto al padre. È tornata libera solo quando si è rivolta a un centro antiviolenza. La denuncia ai carabinieri ha avviato l’inchiesta. Ieri è iniziata la prima udienza del processo a carico del 29enne: la pm Badellino lo accusa di violenza privata, sequestro di persona, maltrattamenti, lesioni personali, violenza sessuale, estorsione.

«Consiglio a tutte coloro che vivono situazioni analoghe – dice l’avvocata Simona Marengo, che assiste la fanciulla – di rivolgersi subito a un centro anti violenza: non solo per uscire dal tunnel nell’immediatezza, ma per farsi assistere nel percorso successivo».