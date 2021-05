«La senatrice mi attizza». Tra inchini e apericena per ottenere degli appalti

Nelle carte dell’inchiesta dell’operazione contro la ‘ndrangheta, nome in codice “Platinum”, c’è anche il riferimento ad un apericena elettorale, con una decina di imprenditori del Canavese, organizzato il 1° marzo del 2018 all’hotel Green di Settimo Torinese a favore della candidata Virginia Tiraboschi, oggi senatrice di Forza Italia Tra le intercettazioni telefoniche ce ne è una in cui l’albergatore Michele Traina telefona a Mario Vazzana, accusato di essersi affiliato alla ‘ndrangheta fin dagli anni ‘90 e di aver garantito ospitalità ad una serie di mafiosi. L’albergatore chiede di trovare «almeno dieci persone». «Poi la vedete, e la riconoscete, è una che va in televisione: è stata responsabile, quando ci sono state le Olimpiadi, dello sport alla Regione», cerca di essere convincente Traina. «Eh beh, minchia, non è l’ultima arrivata!» ribatte Vazzana. «Sai perché mi attizzava sta tizia? perché siccome questa è nel settore alberghiero, mi potrebbe interessare se ci fosse una persona che rappresenta la nostra categoria. Poi tanto son sicuro di una cosa: questa è gente che quando viene eletta dopo due ore non risponde neanche più al telefono, un film già visto». E in successive intercettazioni Vazzana commenta: «Ascolta… ho bisogno di fare sta comparsata… vogliono gente del Canavese perché questa si candida lì, e non si sa mai, metti che viene fuori, vaffanculo!». Il fatto è, sottolinea il Gip Edmondo Pio, che qualcuno partecipa con l’obiettivo di «girargli un curriculum» e Vazzana promette favori a destra e a manca. Insomma l’interesse è chiaro. «C’è una lì che dobbiamo incontrare, ho parlato con un mio amico e… che dovevi dargli questo curriculum, glielo dò io o sennò me lo sporgi qua e glielo dò io, dai…». Gli incontri dei fratelliVazzana (Giuseppe e Mario) con i politici sono numerosi. Quello tra l’allora sindaco di Valperga, Gabriele Francisca, e Giuseppe Vazzana, è emblematico. Il proprietario del ristorante nei pressi dal Santuario di Belmonte, riferisce in due conversazioni telefoniche che grazie al rapporto di fraterna amicizia tra il sindaco di Valperga e Giuseppe Vazzana (Pino), l’importo da pagare per la tassa rifiuti era stato ridotto da 30mila euro ad appena 8mila. Una circostanza sulla quale la procura si è riservata ulteriori accertamenti. «Non è chiaro al momento – annota il Gip – se l’importo del tributo locale fosse già stato ridotto, in autotutela, precedentemente all’incontro tra Vazzana e Francisca». Restano le tre telefonate del 24 maggio 2018. Nella prima, ad Agostina Ceravolo, Vazzana dice con voce compiaciuta: «Se ti dico una cosa tu non ci credi, non ci credi! Di chi è amico il sindaco? Indovina… di Valperga…» e poi: «Indovina di chi è amico il sindaco… ma amico, amico, amico!. Oh Madonna, se ti dico di chi cazzo è amico il sindaco non ci credi!. “Di mio fratello!». E poi racconta: «Mi ha detto: cazzo, ma con Pino siamo amici! Andiamo allo stadio, anche con Stefano, a volte viene anche Francesca, e gli ho detto: pensa sto testa di cazzo di mio fratello». Svelata l’amicizia la telefonata prosegue con altre rivelazioni: «Mi fa: no comunque… la spazzatura da 30mila siamo passati ad 8mila tanto per cominciare. Ci siamo accorti che era spropositata. E così gli ho risposto: tanto chi cazzo ve la pagava!». Poco dopo Vazzana chiama la mamma e ripete un po’ le stesse cose: «Il sindaco, indovina di chi è amico? Di chi poteva essere amico? Parlando di Volpiano mi ha detto: conosce quello della Corte? Gli ho detto: “Mio fratello Pino! E la spazzatura da 30mila siamo passati ad 8mila».