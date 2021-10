La scuola media si riprende i giardini. La preside: «Vittoria dopo 30 anni»

«Per oltre trent’anni i Coggiola sono stati un giardino pubblico ma negli anni Ottanta erano di competenza della nostra scuola. Ci siamo ripresi ciò che era già nostro». Si percepisce una certa soddisfazione nelle parole della preside della Duca D’Aosta, Serenella Cuiuli, mentre racconta l’acquisizione di circa la metà dello spazio dei giardini Coggiola da parte della media Schweizer, una delle scuole dell’istituto comprensivo Duca D’Aosta. Circa un terzo dell’area verde del quartiere Parella, compresa tra via Salbertrand e via Carrera, è stata infatti concessa dalla Circoscrizione 4 alla media statale. E tra una settimana quella parte di giardino, con la piazzetta rotonda e le panchine, potrà essere utilizzato dagli studenti e dai professori. «Per noi, per i ragazzi e per le famiglie è una grande soddisfazione, uno spazio esterno verde come questo è quanto mai utile, soprattutto in tempo di Covid – sottolinea la dirigente scolastica -. Gli studenti avranno a disposizione un’area protetta che potrà essere utilizzata per varie attività didattiche, ricreazione e prove di evacuazione». L’intervento è stato concordato con il presidente della Circoscrizione 4, Claudio Cerrato, appena eletto consigliere comunale: «L’ipotesi era nata nel periodo Covid, la ritengo un’iniziativa positiva perché così si crea uno spazio verde scolastico precedentemente assente – spiega Cerrato che puntualizza -: Avrei presentato il piano alla nuova amministrazione per un ridisegno complessivo dell’area». La divisione del giardino ha suscitato però qualche protesta da parte del comitato civico Torino Bcps e del capogruppo della Lega in Circoscrizione 4, Carlo Emanuele Morando: «La decisione non è arrivata in consiglio e non abbiamo avuto possibilità di confronto e dialogo». Soddisfatto, con riserva, invece, il capogruppo dei 5 Stelle, Federico Varacalli: «La scuola ha finalmente uno spazio esterno decente, spero che in contemporanea parta anche la riqualificazione dell’intero giardino come da me richiesto già dal 2017».