La salute del cuore passa dalla prevenzione, grazie anche a tecnologie di ultima generazione

Prevenzione, è questa sempre più la parola chiave per la nostra salute. Ma questo concetto, negli ultimi anni, ha assunto un valore sempre maggiore. Non una serie di esami a sé stanti, ma un vero percorso di salute per prevenire l’insorgenza di disturbi e patologie. In questo contesto si inserisce perfettamente l’attività portata avanti da Clinica Santa Caterina da Siena, Ospedale Polispecialistico di Torino.

Una cultura della prevenzione che qui è strutturata su tre punti cardine fondamentali: la presenza di personale medico specializzato e competente, la cultura della prevenzione ma anche la presenza di tecnologie di ultima generazione. Clinica Santa Caterina da Siena fa parte di GVM Care & Research, Gruppo Ospedaliero Italiano con una rete di 32 strutture sanitarie in dieci regioni italiane, accreditate per la maggior parte con il Servizio Sanitario Nazionale.

Parola d’ordine: prevenire l’insorgenza di patologie, utilizzando tutte le tecnologie all’avanguardia per un quadro più esaustivo della salute di ogni paziente.

Per le patologie cardiovascolari è fondamentale fare prevenzione: la prima fase del percorso diagnostico consiste in una TC Calcium Score: una TC Coronarica, un esame mininvasivo da eseguire senza mezzo di contrasto. La sua funzione è quella di visualizzare l’eventuale presenza di calcio depositato sulle pareti delle coronarie (le arterie che portano sangue e ossigeno al cuore) e monitorare quindi lo sviluppo di patologie coronariche che possono causare infarto e cardiopatie.

Qualora si rendesse necessario un approfondimento ulteriore, presso la Clinica è possibile effettuare anche l’Angio-TC, un altro esame a bassa invasività, che in questo caso utilizza mezzo di contrasto per studiare la circolazione sanguigna nei vasi e nelle arterie del corpo, nonché l’irrorazione sanguigna degli organi.

I due esami sono svolti a livello ambulatoriale, richiedono pochi minuti e non hanno bisogno di degenza. Una volta ottenuti i referti, sarà poi possibile impostare il percorso più opportuno per ogni singolo paziente. Come spiega il dottor Alessandro Morteo – vice direttore sanitario di Clinica Santa Caterina da Siena -, «ci rivolgiamo non solo a pazienti con sintomi, ma anche a uomini e donne che abbiano superato i 45 anni, che abbiano familiarità con malattie cardiovascolari o stili di vita poco consoni».

CLINICA SANTA CATERINA DA SIENA, via Villa della Regina 19, Torino. Telefono: 011.8199211, www.facebook.com/GVMCareResearch/